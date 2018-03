AGRICOLTURA. 4 MLN PER INDENNITÀ COMPENSATIVA 2014

ABRUZZO. Via libera ai circa quattro milioni di euro relativi al pagamento delle domande di "indennità compensativa" per l'anno 2014. Sono state, infatti, approvate le graduatorie per le misure 211 e 212 del PSR 2007/2013, bando anno 2014. Le ditte interessate sono per la misura 211 ben 3223 e per la misura 212 sono 1127. Si procederà nei prossimi giorni all'istruttoria delle domande a partire dalle prime in graduatoria fino ad esaurimento delle somme disponibili. Le comunità montane, con grande disponibilità e responsabilità, stanno provvedendo all'istruttoria delle domande per addivenire ai pagamenti entro la fine del corrente anno, assicurando che le risorse assegnate a queste misure non vengano disimpegnate.