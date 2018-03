D’ALFONSO: «LA REGIONE FINANZIERA’ IL PREMIO SILONE»

ABRUZZO. «Gli eventi per la celebrazione del premio Silone a Pescina si faranno e vedranno il protagonismo finanziario della Regione».

Lo ha precisato il Presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso, che ha poi aggiunto: «Ignazio Silone è un patrimonio luminoso dell’Abruzzo insieme a personalità quali Benedetto Croce, Silvio Spaventa, Gabriele D’Annunzio, Melchiorre Delfico e Giuseppe Capograssi, figure che hanno dato lustro alla nostra regione con il loro genio. Per questo motivo ritengo giusto che l’Ente si occupi adeguatamente dell’organizzazione dell’iniziativa, in particolar modo nel 2015, anno che vede il centesimo anniversario del terremoto di Avezzano, nel quale egli perse i suoi affetti più cari e che molto determinò la sua sensibilità umana e culturale. Si rimedia così alla mancata previsione in bilancio da parte della precedente amministrazione regionale».