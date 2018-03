COMUNE MONTESILVANO. VALENTINA DI FELICE ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE

MONTESILVANO. Valentina Di Felice siede ufficialmente tra i banchi del Consiglio Comunale di Montesilvano. Questa mattina nel corso della seduta dell’assise cittadina, è stata votata all’unanimità dei presenti, la surroga dell’ex Consigliere comunale Valter Cozzi, nominato Assessore, con Valentina Di Felice.

La neo consigliera, prima dei non eletti nella lista Ncd/Udc, ha ringraziato l'intero Consiglio e ha affermato: «Sono onorata di entrare a far parte di questo Consiglio Comunale. Mi auguro che maggioranza ed opposizione riescano a dialogare per costruire un nuovo futuro per la nostra città. È fondamentale lavorare alacremente per cambiare rotta. Il mio impegno sarà rivolto in questa direzione».