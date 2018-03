RIMOZIONE AMIANTO: DALLA REGIONE CONTRIBUTI PER I CITTADINI

AMIANTO. ABRUZZO. Sono oltre 70 mila euro i finanziamenti predisposti dalla Regione Abruzzo nell'ambito del programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Delle 134 domande pervenute al Servizio Gestione Rifiuti ne sono state ammesse 75, mentre le altre non sono state ammesse per carenze di informazioni, superamento della quantità ammessa a smaltimento, e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal bando. «Si tratta - ha spiegato l'assessore regionale Mario Mazzocca - di un provvedimento molto importante finalizzato alla riduzione sul territorio regionale di situazioni determinate dalla presenza di amianto, che costituiscono un potenziale rischio per la salute pubblica. L'erogazione dei contributi è stata fatta nei tempi previsti e con grande celerità da parte degli uffici regionali competenti, sulla base della redazione di una graduatoria, basata sulla griglia di parametri elaborati dalla Commissione Regionale di Valutazione che ha provveduto a individuare le situazioni più critiche». Il contributo massimo erogabile per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto ancora in opera è del 70% della spesa sostenuta, comprensiva di IVA, e comunque non potrà essere superiore a &euro 1.865,00. L'elenco dei beneficiari è visionabile sul sito della Regione Abruzzo. «Sulla base dell'economie rimanenti - conclude Mazzocca - valuteremo la possibilità di riaprire i termini del bando per dare nuove possibilità agli esclusi di usufruire dei contributi previsti».