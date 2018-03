BOMBA IN STAZIONE PESCARA MA E' FALSO ALLARME

PESCARA. Allarme bomba in stazione, a Pescara. E' scattato nella notte, alle 3.40, dopo una segnalazione anonima al 113 che parlava della presenza di un ordigno esplosivo, facendo intervenire il personale della squadra volante, con il Nucleo Artificieri e la sezione Cinofili antiesplosivi. E' stata effettuata una bonifica su tutta l'area, procedendo anche al controllo dei vagoni presenti sui binari ma non sono emerse tracce riconducibili alla presenza di esplosivi, ne' e' stato rinvenuto alcun pacco sospetto o involucro abbandonato. La circolazione dei treni non e' stata bloccata.