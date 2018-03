LADRI FUGGONO IN BICI, CITTADINO LI INSEGUE E LI FA ARRESTARE

MONTESILVANO. Tentano di forzare la porta di un garage utilizzando una grande asta metallica come perno, ma vengono scoperti da un cittadino che allerta il 112 e si danno alla fuga in bici. Il testimone, però, li insegue, consentendo così ai carabinieri di arrestarli. Protagonisti dell'episodio, avvenuto nella notte a Montesilvano, sono due romeni di 30 e 26 anni, finiti ai domiciliari per tentato furto aggravato in concorso. L'episodio è avvenuto attorno alle due, nei pressi del lungomare. I malviventi, quando si sono accorti di essere stati scoperti, sono fuggiti, ma il cittadino li ha inseguiti fornendo informazioni e dettagli ai Carabinieri, che sono riusciti a rintracciarli. Addosso i militari dell'Arma, agli ordini del tenente Christian Petruzzella, gli hanno trovato diversi attrezzi da scasso.