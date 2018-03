FRANA A MONTESILVANO COLLE, ORDINANZA PER CHIUSURA STRADA

MONTESILVANO. l sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha firmato un'ordinanza per l'interdizione momentanea al passaggio veicolare e pedonale lungo via Aspromonte, dopo la frana che ieri ha interessato il pendio adiacente alla strada, a Montesilvano Colle. Il movimento franoso ha interessato anche il fosso alla base della collina. L'assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi ha assicurato che sono già state avviate tutte le operazioni necessarie per l'accertamento delle cause e dei danni della frana con un fronte di circa 30 metri che, partito da un'area privata, ha interessato in piccolissima parte anche la carreggiata di proprietà comunale. «Dopo l'ordinanza - spiega Cozzi - verrà ripulito il fosso così da permettere ai tecnici comunali di procedere all'analisi della situazione. Abbiamo preso contatti con l'Aca, al fine di eseguire una perizia anche con la loro collaborazione. E' necessario accertare se il rischio frana può interessare anche altre sezioni di terreno e soprattutto quali sono i motivi che l'hanno causata, per poi procedere sempre di concerto con l'Azienda comprensoriale acquedottistica alla soluzione del problema».