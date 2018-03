MEZZO CHILO DI MARIJUANA IN CASA: ARRESTATA COPPIA DI RANCITELLI

PESCARA. Nel corso della nottata di sabato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Maurizio Piscione, 45enne, e Sonia Galante, 39enne, coppia residente a Rancitelli, con numerosi precedenti penali. I due, sottoposti alla detenzione domiciliare anche per reati inerenti lo spaccio, sono stati controllati dalla pattuglia in servizio di perlustrazione. Ma i militari, una volta entrati nell’appartamento, hanno sentito un fortissimo odore di “erba” ed hanno chiesto spiegazioni ai due che, per tutta risposta, hanno cominciato ad agitarsi. Immediata è scattata la perquisizione domiciliare che ha fornito pieno riscontro a quanto sospettato dagli operanti; seguendo l’odore intenso, infatti, gli stessi hanno rinvenuto, all’interno di uno scatolone nello sgabuzzino, sotto ad una catasta di panni sporchi ed altri vecchi oggetti, una busta, interamente ricoperta di scotch da pacchi, contenente quasi 600 grammi di marijuana. I conviventi sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.