SCONTRONE, IL SINDACO ILEANA SCHIPANI ELETTA NEL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI

CRONACA. MILANO. Il sindaco di Scontrone, Ileana Schipani, è stata eletta membro del Consiglio nazionale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’importante incarico è stato conferito al primo cittadino del piccolo comune dell’Alto Sangro a Milano, nel corso della XVII assemblea congressuale in svolgimento in questi giorni, che ha riconfermato Piero Fassino presidente nazionale e designato Enzo Bianco, sindaco di Catania, nuovo presidente del Consiglio nazionale. A Schipani, insieme ai colleghi sindaci di L’Aquila e Avezzano, il compito di portare all’attenzione nazionale i temi e le problematiche dell’Abruzzo interno. «Coglierò la mia elezione nel Consiglio nazionale - commenta Ileana Schipani - come un’ottima possibilità di confronto. Il mio impegno vedrà una particolare attenzione ai piccoli comuni, fino a ieri solo realtà marginali e morenti, e che invece stanno vivendo in molti casi una straordinaria stagione di sperimentazione di iniziative economiche, di rilancio dei territori, di sviluppo di buone pratiche e di modelli di vivibilità che potranno attrarre in futuro nuovi abitanti e investimenti».