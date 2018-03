INCENDIO DOLOSO DISTRUGGE DUE AUTO NEL PESCARESE

CITTA' SANT'ANGELO. Due automobili sono state distrutte, nella notte, a Città Sant'Angelo, da un incendio che, secondo gli accertamenti dei Vigili del fuoco, sarebbe di natura dolosa. Si tratta di una Lancia Y e di una Skoda Fabia, di proprietà della stessa famiglia, parcheggiate in strada, in via Madonna della Pace. L'allarme è scattato attorno alle 2.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo, mentre i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara) si stanno occupando delle indagini. Solo due giorni fa, ai Colli di Pescara, altre due automobili erano andate distrutte a causa di un incendio.