FRANCAVILLA IN BICI, DOMENICA 9 NOVEMBRE PRIMA GIORNATA ECOLOGICA

AMBIENTE. FRANCAVILLA. Si terrà domenica 9 novembre 2014, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, la manifestazione denominata ‘BimBike”, la prima delle quattro domeniche ecologiche organizzate dall’Assessorato comunale all’Ambiente per incentivare l’uso della bicicletta e, più in generale, per implementare la mobilità sostenibile sull’intero territorio comunale. L’iniziativa è rivolta in particolar modo ai bambini: nell’ambito delle domeniche ecologiche, infatti, saranno previsti eventi collaterali per i più piccoli nelle due piazze coinvolte, vale a dire Piazza Sant’Alfonso e Piazza Sirena; ma non solo, perché, proseguendo sulla pista ciclabile del lungomare Aldo Moro, si giungerà fino alla Rotonda Michetti dove, anche qui, saranno organizzati eventi per i bambini (in ogni appuntamento si sceglierà una piazza diversa dove organizzare manifestazioni collaterali per incentivare lo spostamento in bici all’interno del percorso tra le varie piazze stesse).



«Tale scelta – fa infatti presente l’assessore all’Ambiente, Gianluca Bellomo -, va nella direzione, già avviata da tempo dalla nostra Amministrazione, di sviluppare e migliorare le politiche ecosostenibili e l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’automobile». La domeniche ecologiche prevedono la chiusura al traffico veicolare, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, del Viale Alcione (dalla rotatoria di Via delle Napee al ponte del fiume Alento), del Viale Nettuno (dall’incrocio con Via Pola a Piazza Sirena), dei Lungomare Kennedy e Colombo, «così da creare – dice l’assessore all’Ambiente – una grande pista ciclabile per ‘riconquistare’ gli spazi urbani solitamente riservati al traffico automobilistico».