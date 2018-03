FOSSACESIA, AL VIA LAVORI PER NUOVO PARCHEGGIO

CRONACA. FOSSACESIA. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio tra Via Bachelet e il Parco Bucciante. Ad annunciarlo sono il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e il consigliere delegato ai lavori pubblici Danilo Petragnani, a seguito della firma del verbale di revoca della sospensione e ripresa lavori firmato nei giorni scorsi. L’opera , il cui iter è iniziato nel 2008 con l’amministrazione Di Giuseppantonio, prevede anche la realizzazione di una nuova piazza e il completamento del Parco Bucciante. L’obiettivo principale del progetto consiste nel rendere fruibile e consegnare alla collettività un nuovo parcheggio in una evidente zona centrale della città in modo da alleggerire i parcheggi e il traffico lungo le strade cittadine. Il nuovo spazio, sicuro ed isolato dal traffico veicolare, potrà ospitare anche eventi settimanali come il mercato ambulante del Venerdì.

«Il nuovo parcheggio – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – sarà dotato di 32 posti auto, di cui 2 per disabili e 3 per motocicli e l’area sarà ben illuminata per garantire nello stesso tempo la necessaria visibilità per gli eventi culturali, musicali e sportivi che potranno essere svolti nelle ore serali».

«Una parte degli ulivi presenti nell’area di intervento – aggiunge Danilo Petragnani, consigliere delegato ai Lavori Pubblici - saranno preservati e parte di loro, ben 11 piante su 18, verranno reimpiantate in loco per completare i vuoti presenti. Con le economie rese disponibili da ribasso d’asta – conclude Danilo Petragnani - saranno poi

eseguiti tanti importanti interventi di abbattimento delle barriere architettoniche lungo il marciapiede su Via Bachelet con la sistemazione di alcune rampe di accesso nei pressi degli attraversamenti pedonali esistenti e il livellamento di rampe e cordoli sul marciapiede in modo da rendere fruibile il passaggio sia del transito pedonale e di chi è costretto a muoversi con carrozzine o passeggini».