TENTANO FURTO CAMION DI FRUTTA SU A14 MENTRE CONDUCENTE DORME

SILVI. Tentato il furto di un camion carico di frutta secca, in sosta nell'area di servizio di Cerrano Ovest, direzione sud, nel territorio di Silvi (Teramo) dell'autostrada A14 ma si accorgono che in cabina c'era l'autista che dormiva. Il colpo organizzato da due malviventi e' andato in fumo. Il camionista, un cittadino lituano, ha avuto un diverbio con i due banditi che hanno desistito e sono fuggiti. L'autocarro trasportava frutta secca ed era diretto nel Meridione. Sul fatto, verificatosi la scorsa notte intorno all'1,30, indaga la sottosezione del Coa di Pescara.