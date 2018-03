SPORT. SABATO E DOMENICA SI DISPUTA LA CORSA DI SAN MARTINO

ABRUZZO. Sabato e domenica a Controguerra si disputerà la 18ma edizione della "Corsa di San Martino". La gara podistica internazionale Fidal di corsa competitiva su strada di 15 chilometri è stata presentata dagli organizzatori, alla presenza dell'assessore all'Agricoltura, Dino Pepe, e dal sindaco di Controguerra, Franco Carletta.

La gara di San Martino è un appuntamento non esclusivamente sportivo ma anche turistico, tant'è che sono stati organizzati pacchetti, per il fine settimana, dedicati anche alla cultura alla gastronomia al divertimento, con cantine e frantoi aperti, castagnata con vino novello e balli in piazza. Ventisei strutture alberghiere sono state coinvolte per ospitare 750 atleti ed è stata attrezzata un'area parcheggio per 15 camper provenienti da tutt'Italia. Alla Corsa è abbinata la "Mangialonga run", camminata non competitiva di 5 chilometri e cinque ristori dove non ci si sfida ma si condivide in un percorso suggestivo anche la passione per la degustazione. La "Corsa di san Martino" è gemellata con la maratona di Firenze ed è prevista l'estrazione di 4 iscrizioni gratuite alla maratona del 24 novembre. A ciò si aggiunge una iniziativa umanitaria "Running for Africa" attraverso la quale saranno regalate alle giovani popolazioni africane vecchie scarpette da runnig non più in uso. La corsa sarà teletrasmessa in differita dai Raisport1 il 17 novembre alle ore 22, con il commento del giornalista Franco Bragagna, storica voce dell'atletica.