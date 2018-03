PESCARA. DUE AUTO A FUOCO NELLA NOTTE. INDAGA LA POLIZIA

PESCARA. Due automobili sono state distrutte da un incendio che si è sviluppato alle prime ore del mattino, in via Giovannucci, nella zona dei Colli, a Pescara. Ad andare a fuoco sono state una Fiat Punto ed una Fiat Doblò. Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del fuoco, mentre degli accertamenti si sta occupando la polizia, arrivata sul posto anche con la scientifica. Al momento non è chiaro se il rogo sia di origine dolosa o accidentale e le cause, anche stando alla relazione dei Vigili, sono da accertare. Una delle due automobili è di proprietà di un rappresentante, mentre l'altra è in uso ad un uomo già conosciuto dalle forze dell'ordine per questioni di droga. Proseguono le indagini degli uomini della squadra Volante.