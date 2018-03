BILANCIO MONTESILVANO: «UN AUDIT PUBBLICO PER IDENTIFICARE BANDA DEL BUCO»

POLITICA. MONTESILVANO. «Occorre un Audit pubblico del debito, bisogna dare nome e cognome alla “banda del buco”: lo hanno fatto in Ecuador, possiamo farlo a Montesilvano».

La richiesta arriva da “L’altracittà – Montesilvano” secondo cui il risultato sarebbe interessante: «se ne vedrebbero delle belle: non sarà difficile scoprire che, in maniera bipartisan, centrodestra e PD hanno condiviso delibere scellerate per le casse comunali. Ad esempio chi ha acceso i mutui per ripianare le nefaste spese dell’ente manifestazioni? Chi ha messo in atto contratti d’affitto fuori mercato? Chi ha votato con la giunta Cordoma per realizzare ben 4 scuole in leasing delle quali, ad oggi, ci sono solo scheletri fatiscenti e marcescenti?» «La maggioranza uscita dalle urne non c’è più. Se c’è la “sola e ferma” volontà di risanare il bilancio, sul quale tra l’altro il consiglio comunale non ha inciso per nulla, allora il sindaco Maragno si dimetterà ad aprile o tirerà a campare con maggioranze variabili?»