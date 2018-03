RISSA IN LOCALE ALL'AQUILA, 4 DENUNCIATI TRA CUI 2 FIDANZATI

L'AQUILA. La squadra Mobile della questura dell'Aquila ha denunciato quattro persone tra cui due fidanzati che la scorsa estate hanno dato vita a una rissa in un locale pubblico della frazione aquilana di Preturo, in occasione di una festa di compleanno. Nel corso del party si era verificato un diverbio tra componenti di due comitive per futili motivi, probabilmente per una serie di sguardi male interpretati. Nella colluttazione un ragazzo è stato colpito alla testa con una bottiglia. La lite è stata poi sedata grazie all'intervento di due dipendenti del locale e da alcuni giovani presenti. I denunciati sono S.T., 24 anni, di Avezzano (L'Aquila), C.M., 27, e D.P.M., 22, entrambi dell'Aquila, questi tre con precedenti di polizia, e R.P., 20, di Avezzano.