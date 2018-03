ANZIANO SI SUICIDA LANCIANDOSI DAL DECIMO PIANO

MONTESILVANO. Un uomo di 82 anni si e' suicidato questa mattina a Montesilvano (Pescara) lanciandosi dal decimo piano della Rsa Santa Maria Ausiliatrice, dove era ricoverato. E' stato visto mentre saliva su una sedia e poi sul balcone, all'esterno della sua stanza, per lanciarsi nel vuoto. E' finito al secondo piano, su un terrazzino. Sul posto il 118, ma per lui non c'e' stato nulla da fare, e i carabinieri di Montesilvano (Pescara), coordinati dal capitano Vincenzo Salce. Un altro anziano si e' ucciso nella stessa struttura di via Como a dicembre 2013, sempre lanciandosi dal balcone.