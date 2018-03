L’AQUILA. NON SI FERMA ALL'ALT, FOLLE INSEGUIMENTO IN PIENO CENTRO

L'AQUILA. Sfreccia a folle velocità nel centro dell'Aquila e non si ferma all'alt dei Vigili Urbani che, quando la bloccano in via della Croce Rossa, scoprono che viaggia senza assicurazione e con patente scaduta. La conducente dell'auto, 54enne con problemi psichici, una volta raggiunta da una pattuglia posta di traverso sulla strada si è barricata nel veicolo. Gli agenti di Polizia Municipale alla fine sono riusciti a portarla in ospedale dove è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio.