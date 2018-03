BLOCCATO SU ISOLOTTO DOPO APERTURA DIGA SU VOMANO, SALVATO 71ENNE

TERAMO. Un cittadino straniero e' stato tratto in salvo oggi, alle 14, dall'elicottero dei vigili del fuoco di Pescara dopo essere rimasto bloccato su un isolotto di terra sul fiume Vomano. Lo straniero di 71 anni, che stava facendo forse legna, e' rimasto intrappolato per l'aumento della portata d'acqua del fiume a causa dell'apertura della diga e che gli ha impedito di guadare il fiume e raggiungere la riva. Un uomo che era di passaggio in zona si e' accorto della difficolta' in cui si trovava l'anziano ed ha chiamato i vigili del fuoco di Teramo che hanno chiesto il supporto del reparto elicotteri portando quindi a termine l'operazione di salvataggio.