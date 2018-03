RAPINA IN BANCA IN PIENO CENTRO LANCIANO, BOTTINO 5MILA EURO

LANCIANO. Rapina poco prima dell'ora di pranzo nella filiale di Lanciano della Banca popolare di Puglia e Basilicata, in pieno centro storico. Un giovane, con il volto parzialmente coperto da un paio di occhiali molto grandi, ha minacciato un cliente e l'operatore di sportello con un taglierino facendosi consegnare circa 5.000 euro in contanti. La filiale si trova nella centrale piazza Da Amico, sede di uno dei parcheggi piu' grandi della citta' e nei pressi della chiesa di San Francesco. Il giovane si e' poi allontanato, non si sa ancora se a piedi o con un mezzo, facendo perdere le sue tracce. Sul fatto indaga il commissariato di Polizia di Lanciano: oltre al racconto dei vari testimoni saranno analizzate anche le riprese del sistema di video sorveglianza della banca.