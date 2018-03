PATRIZIA SCARAMAZZA NUOVO SEGRETARIO GENERALE COMUNE DI TERAMO

TERAMO. Questa mattina si è insediato il nuovo Segretario Generale del Comune di Teramo, Patrizia Scaramazza.

Salutata dall’uscente dott. Sergio Iezzi, ed accolta dal Sindaco Maurizio Brucchi, Scaramazza ha incontrato in aula consiliare gli assessori ed i dirigenti municipali.

Il Sindaco, ha colto l’occasione per salutare e ringraziare Iezzi ed ha presentato il nuovo Segretario Generale, auspicando che si confermi il clima di collaborazione, fattività e intesa da quest’ultimo lasciato in eredità.

Patrizia Scaramazza è nata a Pescara; si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata ed ha compiuto un cammino di specializzazione che, culminato con il corso di Management per Segretari Comunali presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, l’ha portata all’iscrizione all’Albo dei Segretari Generali di fascia “A”.

Scaramazza ha espletato il ruolo di Segretario Generale presso i Comuni di Sant’Elpidio a Mare, San Severino Marche, Porto San Giorgio, Porto Recanati-Montelupone. Ha approfondito il percorso professionale e formativo acquisendo ulteriori competenze in materia di Gestione delle Risorse umane, Finanza e Controlli, Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, Contratti e Appalti, Contenzioso.