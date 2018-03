SCIPPANO ANZIANA E FUGGONO SU AUTO RUBATA, ARRESTATI

MONTESILVANO. Due persone, un 43enne e un 21enne di Pescara, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Montesilvano perche' ritenute responsabili del furto di una borsa ai danni di una 71enne che circolava in bici. I due, peraltro, hanno agito a bordo di un'auto rubata, per cui dovranno rispondere anche di ricettazione. I due si sarebbero avvicinati all'anziana, ieri pomeriggio, mentre pedalava, e le avrebbero portato via la borsa che teneva nel cestino della bici, per poi allontanarsi. E' stata la vittima a comunicare ai carabinieri il numero di targa dell'auto consentendo alle pattuglie di intercettare subito dopo il mezzo.