INCIDENTI STRADALI: GRAVE 18ENNE DEL TERAMANO

ASCOLI PICENO. Sono gravissime le condizioni di una 18enne vittima di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Folignano (Ascoli Piceno), in frazione Piane di Morro. La giovane, di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), era insieme a un'amica, in sella ciascuna al proprio scooter, e stava percorrendo la strada che collega Sant'Egidio a Piane di Morro quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta a terra battendo la testa. Sul posto, la polizia municipale e i sanitari del 118 dell'ospedale Mazzoni di Ascoli, che hanno subito chiesto l'intervento di un'eliambulanza con la quale la giovane è stata trasferita all'ospedale di Teramo. Nella caduta ha riportato un grave trauma cranico. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti; unica testimone l'amica, che è in stato di choc.