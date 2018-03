CADE DA SCALA AL CIMITERO, È GRAVE

TERAMO. Dramma questa mattina nel cimitero di Montegualtieri, frazione del comune di Cermignano (Teramo). Secondo una prima ricostruzione, A.A.S., operaio 43enne del posto, che stava effettuando lavori di manutenzione in una cappella privata è precipitato da una scala da un'altezza di circa 4 metri, precipitando rovinosamente al suolo e battendo la testa su un gradino.

La caduta gli ha causato pesanti conseguenze, con traumi alla testa e al torace. I soccorsi sono stati immediati e la vittima della caduta è stata subito assistita: sul posto è intervenuto il personale del 118 e la sala operativa del Mazzini ha organizzato il suo trasferimento in elicottero all'ospedale teramano. Le sue condizioni sono gravi ma non correrebbe pericolo di vita.