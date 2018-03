IDV TORNA IN PARLAMENTO: «CI OCCUPEREMO DELL’EMERGENZA L’AQUILA»

POLITICA. ABRUZZO. Nello Formisano riporta l’Idv in Parlamento. A distanza due anni esatti -era l’8 novembre 2012 quando lasciò il partito in polemica con Di Pietro per le sue posizioni troppo estremiste e i suoi continui attacchi a Napolitano- il parlamentare campano di lungo corso aderisce nuovamente al partito del ‘gabbiano’.

«Siamo di nuovo in Parlamento grazie ad un impegno nei confronti del quale non abbiamo mai smesso di credere e che, grazie al Segretario Nazionale Ignazio Messina, oggi raggiunge un risultato fondamentale», commenta il Commissario Regionale IdV Abruzzo Luciano Pisanello. «Essere nelle Istituzioni ci consentirà, come sempre abbiamo fatto, di essere dalla parte dei cittadini onesti e di sostenere le battaglie importanti per il Paese. Dall’Abruzzo rilanceremo L’Aquila questione nazionale e con il nostro presidio di legalità vigileremo affinché sia fatta luce sul sisma che ancora oggi conta ferite aperte. Presenteremo, tra le altre, una proposta di legge contro la violenza di genere, per intervenire su un fenomeno diffuso in maniera preoccupante nel nostro Paese e per il quale le vittime crescono di giorno in giorno».