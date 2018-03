PESCARA, ASSESSORE SANTAVENERE INCONTRA I CLUB SERVICE CITTADINI

CRONACA. PESCARA. L’assessore Sandra Santavenere ha convocato un tavolo con i club Rotary, Soroptimist Pescara, Inner Wheel, Lions Ennio Flaiano, Lions e Fidapa.

«Ho voluto riunire intorno ad un tavolo tutti i club cittadini per aprire un confronto su progetti di interesse per la città, ritenendo essere queste realtà delle risorse importanti soprattutto in un momento di difficoltà economico – finanziaria e sociale – ha detto l’assessore Santavenere – Credo nel coinvolgimento di realtà attive nella vita sociale e professionale attraverso un dialogo partecipativo tra l’Ente e le stesse. Da questo confronto costruttivo e sinergico non potranno che prodursi azioni incisive a vantaggio della collettività perché basate sulla condivisione di un’analisi dei bisogni reali».

«Un “modus operandi” sinergico che vedrà l’attuazione di alcuni progetti su tematiche trasversali e comuni quali le Pari Opportunità, la tutela del Mondo Animale e la Cooperazione Internazionale - spiega la Santavenere - per il futuro si ragionerà sulla realizzazione di efficaci azioni di conciliazione, riannodando i fili di un percorso interrotto da più di cinque anni, quali ad esempio l’istituzione e la sperimentazione di una Banca del Tempo liberato che sia in grado di offrire dei servizi a vantaggio di tutta la cittadinanza». Nell’ambito di queste azioni, inoltre, i club hanno manifestato interesse rispetto al fronte verde pubblico e l’implementazione delle aree di sgambettamento cani.