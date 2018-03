DEVE SCONTARE 11 ANNI DI CARCERE, ARRESTATO A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Montesilvano un uomo di 58 anni, N.D.R., che deve scontare undici anni e otto mesi di reclusione, perché condannato per reati quali rapina, furto aggravato, evasione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia e dell'Ufficio di sorveglianza di Pescara. L'uomo dovrà anche pagare una pena pecuniaria di 46mila euro. I fatti in questione, commessi a Pescara, Chieti, Sulmona e Città Sant'Angelo, risalgono al periodo tra il 2000 e il 2004.