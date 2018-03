ESPOSIZIONE MONDIALE DEL MOTOCICLISMO, A MILANO ANCHE LA VERINDPLAST DI ATESSA

CRONACA. ATESSA. Per la prima volta, quest’anno, dal 4 al 9 novembre, la Verindplast S.r.l. di Atessa, azienda italiana specializzata nella verniciatura liquida di componenti moto e auto, parteciperà ad EICMA 2014 (Esposizione Mondiale del Motociclismo), a Milano, padiglione 18 - stand H86. Sono previste circa 20 world premiere, con adesione di oltre 1.000 espositori e con la presenza di tutti i top brand e prestigiose PMI. Inoltre saranno allestite aree dedicate (EICMA Custom, The Green Planet, Area Sicurezza) dell’arena esterna MotoLive e un allestimento speciale per il progetto “100 anni di storia verso il futuro ” e il Temporary Bikers Shop . L’azienda opera sul mercato nazionale, europeo ed extraeuropeo, in particolare Brasile, Giappone e Thailandia.