TERAMO, LA PALESTRA SAN GABRIELE CHIUSA PER RISTRUTTURAZIONE

CRONACA. TERAMO. Dopo numerose segnalazioni, pervenute dai cittadini teramani, il gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle ha più volte sollecitato l’Amministrazione a chiudere la Palestra poiché questa versava in condizioni fatiscenti, presentava copiose infiltrazioni di acqua negli spogliatoi e non possedeva, inoltre, tutti i requisiti di sicurezza. «Le nostre richieste sono state finalmente accolte dall’Amministrazione», spiega il capogruppo M5S, Fabio Berardini, «che da oggi ha chiuso la palestra per urgenti lavori di ristrutturazione che speriamo potranno riconsegnare alla cittadinanza un impianto idoneo alla pratica dell’attività sportiva. Dobbiamo però segnalare che questi interventi sono pagati con soldi pubblici, mentre il ricavato dell’utilizzo di questo impianto va direttamente alla Società Linea Informatica S.r.l. che lo gestisce. Visto che il Comune sta continuando a pagare anche tutte le utenze della Palestra, durante lo scorso Consiglio Comunale abbiamo proposto un emendamento per chiedere al gestore almeno il 50% del costo delle utenze per i mesi di Novembre e Dicembre. Tale emendamento è stato bocciato dall’Amministrazione Brucchi che preferisce far pagare tutti i costi alla collettività, aumentare le tasse, ma “regalare” tutti gli incassi al gestore privato».