PESCARA, FINE SETTIMANA TRA CIOCCOLANDIA E HALLOWEEN

CRONACA. PESCARA. Diversi gli appuntamenti di questo fine settimana in città. Due riguardano Halloween, uno, invece, riporta per la sesta edizione Cioccolandia su Corso Umberto a partire da oggi fino a domenica 2 novembre. Le iniziative sono state presentate stamane in una conferenza congiunta a cui, oltre all’assessore Giacomo Cuzzi, hanno preso parte anche gli organizzatori.

Cioccolandia dal 30 ottobre al 2 novembre, orario 10-22. «La manifestazione è rodata – così l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi – L’abbiamo voluta in centro città perché per qualità della proposta e per numero di partecipanti, la rassegna è uno degli eventi su cui punteremo, studiando sviluppi anche per il futuro capaci di coinvolgere ancora di più. Arriveranno espositori da tutta l’Italia e la cioccolata sarà un motivo bello di attrazione e di conoscenza, grazie a delle attività di laboratorio e a delle sorprese che comunicheremo durante la quattro giorni di mostra».

«A Pescara abbiamo avuto sempre un numero poderoso di partecipanti - Luigi Patriarca e Angelo Bonsignore dell’associazione Agorà che organizza l’evento – Faremo due laboratori al giorno incentrati sulla cioccolata e aperti ai più piccoli e ai bimbi dell’Agbe, in modo da illustrare loro origini e impieghi. Le adesioni saranno limitate ad un numero di 20 persone».

Halloween. Nel pomeriggio di venerdì l’Urban Center di Piazza Salotto si trasformerà in una caverna dove prenderanno vita animazioni e sorprese per i più piccini. Dalle 20 in poi, la movida di Pescara Vecchia diventerà al sapore di zucca e ad ambientazione Halloween.