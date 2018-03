GIULIANOVA, DOPO 40 ANNI DI ATTESA RIQUALIFICAZIONE NELL’AREA DELL’EX ZUCCHERIFICIO

CRONACA. GIULIANOVA. Giovedì prossimo, nell’area dell’ex Zuccherificio, si terrà l’inaugurazione del secondo supermercato “Sì con te” della città. Alle 8.30 il taglio del nastro. Si tratta di un appuntamento importante per Giulianova: rappresenta infatti la realizzazione di un intervento atteso 40 anni che va a riorganizzare un sito di circa 55.000 mq e che sta ponendo le basi per far divenire la zona un polo di riferimento per la città e nuovo motore della sua vita sociale ed economica.

Il supermercato fa parte del primo lotto del quartiere in costruzione, lotto che comprende diverse altre attività commerciali e due edifici residenziali certificati in classe A+.

«Questa inaugurazione ha una forte valenza simbolica: rappresenta la prima opera compiuta del piano di recupero che rivitalizzerà tutta l’area e che restituirà alla città – afferma Vittorio Beccaceci, a capo dell’impresa che sta realizzando i lavori – una sua parte importante con tanto verde, nuovi spazi sociali, come la piazza e il teatro, nonché abitazioni progettate per la qualità della vita».

Già questa prima apertura contribuirà a rilanciare Via Trieste, generando nuovi flussi di persone ed un considerevole impulso alle attività commerciali della zona. C’è inoltre una trattativa in corso con altre marchi di rilevanza nazionale per altri spazi. La parte residenziale dovrebbe essere invece conclusa per la prossima primavera. Dopo la conclusione di questo primo lotto si penserà all’inizio di un secondo step del progetto che vedrà la realizzazione di interventi di particolare interesse per la città: nel secondo lotto si andranno a concentrare le principali funzioni pubbliche dell’area, quali una nuova piazza, un nuovo auditorium-teatro, uffici e servizi, attività sociali, culturali e direzionali di interesse pubblico, nonché il parco urbano.