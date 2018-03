PIANELLA. 1 MILIONE PER MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO

PIANELLA. Il Comune di Pianella, attraverso il bando regionale che ha previsto il programma attuativo regionale delle risorse FSC per il periodo di programmazione 2007/2013, beneficerà dell'intervento di messa in sicurezza dal rischio sismico della casa municipale. Un intervento significativo che, secondo la graduatoria regionale, comporterà un contributo di € 989.730,00 che, unitamente al co-finanziamento comunale per il restante 10%, consentirà di intervenire con un importo complessivo di € 1.098.700,00, posizionando così la città vestina tra i primissimi comuni abruzzesi per l'entità dell'investimento.

«L'incontro con il Presidente D'Alfonso tenutosi presso la sala Tinozzi della Provincia di Pescara nei giorni scorsi è servito per precisare alcuni aspetti procedurali conseguenti alla conferma della graduatoria provvisoria stilata lo scorso mese di maggio e - afferma il Sindaco Marinelli -, per quanto riguarda Pianella, si tratta di un finanziamento che va ad aggiungersi a quello recentemente ottenuto per le scuole comunali, entrambi accomunati dalla finalità di migliorare la sicurezza sismica delle strutture al fine di preservare l’incolumità del personale e dei numerosi cittadini che quotidianamente usufruiscono dei servizi offerti dall’amministrazione. Nello specifico, il finanziamento risulta davvero provvidenziale, poichè il nostro municipio necessitava da tempo di un intervento strutturale dato che è collocato all'interno di un importante palazzo nel cuore del centro storico, ex convento dei frati domenicani, la cui chiesa attigua risale alla fine del '400».