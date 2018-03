COMUNE PESCARA: RAID VANDALICI CONTRO DISSUASORI C.SO VITTORIO

PESCARA. «Continuano di notte i raid ai danni dei dissuasori posizionati lungo corso Vittorio Emanuele a protezione della carreggiata stradale». Lo rende noto il vice sindaco di Pescara Enzo del Vecchio. «Il materiale ferroso di cui sono fatti - dice l'amministratore - rappresentano l'ultima attrazione per vandali o mani ignote in cerca di qualcosa da portare via, che in piu' di un'occasione hanno agito trafugandoli o semplicemente sradicandoli dalla sede stradale, con il rischio di provocare danni anche ai passanti. Stamattina e' stato richiesto l'intervento dei tecnici del Comune e di Pescara Gas per riattivare due dissuasori che erano stati divelti e in uno di essi gia' staccati i fili dell'illuminazione. Per contrastare questo fenomeno - dice infine Del Vecchio - l'Amministrazione ha interessato nei giorni scorsi la ditta fornitrice dei materiali che fornira' di un sistema di chiusura piu' sicuro gli elementi, rispetto a quello che ad oggi hanno in uso».