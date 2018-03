RISSA IN BAR CENTRO PESCARA, 19ENNE FERITO E DUE IN FUGA

PESCARA. Rissa, nel pomeriggio, in un bar del centro di Pescara, tra corso Vittorio Emanuele e via Piave. La lite è scoppiata tra un marocchino di 19 anni e altre due persone, presumibilmente albanesi. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito dai due, che lo avrebbero trascinato fuori dal locale. Il ragazzo è finito in ospedale per accertamenti, mentre gli altri due sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale, la cui pattuglia si trovava in corso Umberto. Gli agenti hanno trovato il marocchino a torso nudo, con in mano una cinghia e una bottiglia, utilizzati probabilmente per difendersi. Alla vista della Municipale gli altri due sono scappati. Uno di loro aveva una ferita lacero-contusa alla testa e perdeva sangue. Sul posto sono arrivati anche Polizia e Carabinieri.