REGIONE ABRUZZO: MORTO EX ASSESSORE GIUSTINO DI MARCANTONIO

PESCARA. E' morto a 71 anni Giustino Di Marcantonio, ex assessore al Comune di Pescara nonche' ex assessore regionale alle Politiche Sociali e Promozione Culturale, all'epoca della giunta guidata dal presidente Giovanni Pace. Di Marcantonio, che e' stato anche consigliere regionale, e' stato un rappresentante di Forza Italia per poi passare allo Sdi. Lascia la moglie Vilma e il figlio Gabriele. I funerali, domani mattina nella chiesa di San Giovanni Battista e San Benedetto Abate, a Pescara.