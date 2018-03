SMS CONTRO BULLISMO E SPACCIO, SERVIZIO PREFETTURA L'AQUILA

L'AQUILA. Un servizio Sms gratuito per attività di prevenzione e contrasto del bullismo e dello spaccio di droga in ambito scolastico. Ad attivarlo la Prefettura dell'Aquila in adesione alle direttive diramate dal ministero dell'Interno. Il servizio è a disposizione di studenti, insegnanti, genitori e chiunque voglia segnalare episodi e situazioni di disagio, emergenza o crimine avvenuti nell'interno delle scuole o nelle immediate loro vicinanze. Il numero è il 43002 in funzione tramite la Sala Operativa della Questura dell'Aquila e all'inizio del messaggio di segnalazione dovrà essere indicata la provincia dalla quale proviene l'allerta (nel caso specifico AQ), potendo scegliere se mantenere l'anonimato. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri cureranno la gestione delle segnalazioni che perverranno.