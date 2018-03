MORTO DON MARIANI, PARROCO CHIESA SAN ROCCO A SAMBUCETO

SAN GIOVANNI TEATINO. Al termine di una lunga malattia è venuto a mancare all'età di 63 anni don Bonifacio Mariani, parroco della chiesa di San Rocco a Sambuceto nel comune di San Giovanni Teatino e direttore del settimanale diocesano 'Nuovo Amico del Popolo'. Don Mariani, nato ad Atessa fu ordinato sacerdote il 2 agosto 1975. È stato per anni vicario episcopale per il clero e insegnante al Seminario regionale formando centinaia di sacerdoti, attualmente era direttore per l'Ufficio comunicazioni sociali. I funerali saranno celebrati in parrocchia mercoledì alle ore 10,00 da mons. Bruno Forte, arcivescovo della diocesi Chieti-Vasto, attualmente in Polonia a Torun per l'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Istituto superiore di Cultura sociale e mediatica.