STADIO VIA SENNA MONTESILVANO, CONCLUSI I LAVORI

CRONACA. MONTESILVANO. Si sono conclusi i lavori relativi alla realizzazione della pavimentazione superficiale sintetica della pista di atletica di Montesilvano. L’opera affidata alla ditta De Leonibus Costruzioni Snc di Città Sant’Angelo è stata completata. Contestualmente è stata effettuata anche una riqualificazione generale dello Stadio di via Senna grazie alla collaborazione della ditta Agros di Atri che ha eseguito interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del campo da calcio. Sono state già collocate le nuove panchine e a giorni verranno installate anche le nuove porte e altro materiale accessorio. La zona, intorno alla pista di atletica, inoltre, secondo le disposizioni giunte nell’agosto 2014 dalla Fidal, Federazione Italiana Di Atletica Leggera, verrà arredata con una pavimentazione in misto stabilizzato compattato per una superficie di circa 2600 mq e verranno realizzati degli attraversamenti che creeranno dei percorsi obbligati, così da proteggere la pavimentazione della pista di atletica.

«Siamo in attesa del collaudo ufficiale da parte della Fidal, alla quale è stata inviata una richiesta lo scorso 16 ottobre– ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Ottavio De Martinis –. In questo modo, ottenuta l’autorizzazione necessaria e completati anche gli ultimi interventi, i cui lavori sono strettamente collegati alle condizioni meteorologiche, speriamo entro un mese di poter rendere la struttura accessibile alle associazioni sportive». Interventi sono stati eseguiti anche negli spogliatoi della struttura che negli ultimi tempi erano stati interessati da atti vandalici, dove sono stati sostituiti i servizi igienici e le porte di accesso e sono state ritinteggiate la pareti. I lavori hanno interessato anche l’ingresso della gradinata della tribuna degli spalti.