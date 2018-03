VIABILITÀ: AGGIUDICATO BANDO LAVORI VARIANTE A MANOPPELLO

VIABILITA’ PESCARA. La Provincia di Pescara ha provveduto a concludere la procedura di scelta del contraente, aggiudicando provvisoriamente alla ditta CME (Consorzio Imprenditori Edili) il bando relativo alla realizzazione dei lavori della nuova variante a Manoppello, vale a dire il miglioramento della strada regionale 539 e il potenziamento della viabilità esistente. Lo rendono noto il presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e l'ex presidente del consiglio provinciale Andrea Di Meo, che ha seguito l'iter dei lavori. «Il nuovo tracciato si colloca in un'area del territorio del Comune di Manoppello, compresa tra la 'Fornace' e il bivio per Manoppello alto, per un importo di 3 milioni di euro» spiega Di Marco. «La strada regionale 539 di Manoppello riveste un ruolo importante per il collegamento della media Val Pescara con le aree interne dell'Alento e del Foro, nonché rappresenta l'asse di collegamento essenziale tra i Comuni di Manoppello, Serramonacesca, Roccamontepiano e Pretoro. Questa strada inoltre - aggiunge - è molto trafficata e percorsa da chi, proveniente dall'autostrada A 24, con uscita Scafa-Alanno, vuole raggiungere in tempo breve le piste da sci della Majella in località Passolanciano. La realizzazione di questa nuova variante tiene conto della necessità di separare la nuova viabilità dalle aree costruite nei pressi del ponte in località Fornace, creando altresì un asse di collegamento migliore teso a favorire il turismo religioso e sportivo».