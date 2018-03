TERAMO. RISONANZA MAGNETICA: AFFIDAMENTO TEMPORANEA IN ATTESA DEL RICORSO AL TAR

TERAMO. La Asl di Teramo, in attesa della definizione del ricorso promosso dinanzi al Tar L’Aquila dalla ditta Alliance contro il mancato affidamento del Servizio di Risonanza Magnetica presso il Presidio Ospedaliero di Giulianova, con deliberazione n. 1170 del 16/10/2014, ha stabilito di affidare il Servizio stesso alla ditta Mobile Diagnostic di Parma. L’apparecchiatura messa a disposizione dalla citata ditta è del tipo ad alto campo (1,5 tesla) pertanto potranno essere effettuati esami diagnostici per tutti i distretti corporei. Il servizio sarà disponibile previa prenotazione presso il CUP entro 20 giorni.

Il Direttore Generale della ASL di Teramo, Roberto Fagnano, ha spiegato: «Ho stabilito di riattivare il Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare mobile presso il Presidio Ospedaliero di Giulianova per dare una adeguata risposta ai bisogni diagnostici della popolazione della provincia di Teramo che non riesce ad essere soddisfatta dall’unica apparecchiatura di RMN attualmente in dotazione presso l’Ospedale di Teramo. Questo ci consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di attesa».