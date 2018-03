DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI SEQUESTRATA A PESCARA, DUE DENUNCE

PESCARA. Una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e' stata individuata dal personale della Polizia Stradale di Pescara in via Raiale. La scoperta e' avvenuta nel corso dei controlli a carico di una ditta priva di autorizzazioni, e quindi abusiva, che gestiva la discarica. Sul terreno, spiegano dalla Stradale, sono state individuate tracce di olio motore, filtri olio, rottami ferrosi di ogni genere, motori di frigoriferi e circa 4 quintali di cavi con anima in rame nonche' cavi di rame sulla cui provenienza i titolari del centro di raccolta abusivo non hanno fornito indicazioni plausibili. Per la polizia dietro questo materiale si nasconde una chiara attivita' di ricettazione. Il materiale, cosi' come l'area, e' stato sequestrato e i due gestori sono stati denunciati.