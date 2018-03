ACQUA: SASI, STOP EROGAZIONE DOMANI PER LAVORI NEL FRENTANO

LANCIANO. Sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua durante le ore notturne di domani per un "intervento di riparazione urgente sulla condotta principale Poggiofiorito-Canosa Sannita, in localita' Colle Martino di Arielli", nel comprensorio Frentano e in due contrade di Lanciano dalle 14 alle 19. Lo annuncia in una nota la Sasi, la societa' che gestisce per conto dei comuni della zona Frentana il servizio idrico. "I comuni interessati dalla possibile sospensione sono Ari, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Giuliano Teatino, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Tollo,Vacri, Villamagna. Solo per i residenti di Lanciano di zona Nasuti e Sant'Amato - specifica la nota - l'erogazione verra' sospesa dalle ore 14 alle ore 19. Ci scusiamo anticipatamente con i cittadini per eventuali disagi, assicurando un ripristino del servizio nel piu' breve tempo possibile", conclude la nota della Sasi.