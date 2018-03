TAMPONAMENTO SU RACCORDO CHIETI-PESCARA: UN FERITO

PESCARA. Traffico rallentato e code a metà mattina sul Raccordo Autostradale Chieti-Pescara, cosiddetto asse attrezzato, per un tamponamento che ha coinvolto un pullman extraurbano e un'autovettura, in direzione Pescara, e che ha reso necessario chiudere provvisoriamente un tratto di 400 metri nel comune di Pescara, nei pressi del cementificio, e il successivo tratto di 700 metri lungo la statale 16. Nessuna grave conseguenza per conducente dell'auto e occupanti del pullman. Per il traffico in direzione di Pescara è stata provvisoriamente istituita l'uscita obbligatoria al km 14.300, con prosecuzione sulla strada statale 714 "Tangenziale di Pescara". In zona hanno operato le squadre dell'Anas e della Polizia Stradale che sono intervenute per la gestione della viabilità e per la rimozione dei mezzi.