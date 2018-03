TERAMO. GRAVE ANZIANO TRAVOLTO DA MOTOZAPPA

TERAMO. È in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza, un pensionato 74enne di Roseto (Teramo) che questa mattina è rimasto ferito mentre lavorava con la motozappa nel suo appezzamento di terreno, in via Piemonte.

L'incidente si è verificato verso le 10,30 di oggi: l'anziano ha perso il controllo del piccolo mezzo agricolo che lo ha travolto, maciullandogli una gamba, in due punti, fino alla coscia. I soccorsi sono stati immediati, portati da alcuni vicini e soprattutto dall'equipaggio sanitario del 118 di Roseto. Constatate le condizioni del ferito, sia per il rischio di una severa emorragia quanto per la necessità di intervenire chirurgicamente per evitare una eventuale amputazione, è stato fatto intervenire un elicottero del 118 decollato da Pescara. Le condizioni del 74enne sono attualmente al vaglio dei sanitari del Mazzini, ma non si esclude purtroppo il rischio che possa perdere l'arto. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Roseto.