SICUREZZA STRADALE, SULLA STATALE ADRIATICA IL MAGGIOR NUMERO DI INCIDENTI

SICUREZZA STRADALE. TERAMO. Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.

Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade statali italiane, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri: la via Aurelia, la via Emilia, la statale dello Stelvio, la via Casilina, la statale Jonica e la statale Adriatica, strada quest’ultima (lunga 955,8 km), risultata la prima nella triste graduatoria del 2012 per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti.

I Carabinieri del comando Provinciale di Teramo, lungo la statale Adriatica, intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto nei punti più pericolosi e a rischio incidenti. Attraverso le Stazioni dell’Arma ed i Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) – sarà condotta un’azione educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile.

Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico.