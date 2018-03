ASSE ATTREZZATO. LAVORI E LIMITAZIONE AL TRAFFICO

PESCARA. L’Anas comunica che per consentire i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale, a partire da lunedì prossimo, 20 ottobre 2014, sarà necessario istituire alcune limitazioni al traffico lungo il Raccordo autostradale 12 “Chieti-Pescara”, all’altezza di Chieti. In particolare, dalle ore 7:00 di lunedì 20 alle ore 19:00 di sabato 25 ottobre è prevista la chiusura della carreggiata, nel tratto a doppio senso di marcia, tra il km 0,000 e il km 0,700. Il traffico sarà deviato sulla strada statale 5 "Tiburtina Valeria" in corrispondenza della traversa interna del Comune di Chieti, dal km 216,600 fino all'innesto con lo svincolo "Villareia" del raccordo Chieti-Pescara.

Successivamente, dalle ore 7:00 di lunedì 27 alle ore 19:00 di mercoledì 29 ottobre, è prevista la parzializzazione alternata delle corsie lungo la carreggiata in direzione Pescara, nel tratto immediatamente successivo del raccordo Chieti-Pescara (dal km 0,700 al km 1,500). Lungo il tratto stradale saranno in vigore il limite di velocita massima di 40km/h e il divieto di sorpasso.