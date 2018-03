DIRIGENTI REGIONALI, GIUNTA DELIBERA INCARICHI AD INTERIM

POLITICA. ABRUZZO. La giunta regionale ha affidato un incarico ad interim alla dirigente Stefania Valeri al Servizio ‘Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale della direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e Comunitarie. A febbraio scorso alla dirigente era stato già rinnovato l’incarico di dirigente del Servizio Affari giuridici e legali per l’Ambiente. Sempre la giunta regionale ha deciso di conferire al dirigente Nicola Commito l’esercizio temporaneo delle funzioni di direttore della direzione Sviluppo Economico e del Turismo in attesa dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto per un periodo non superiore a sei mesi.