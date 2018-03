CANISTRO, NUOVA CASERMA DELLA FORESTALE DI OLTRE 300 METRI QUADRATI

CRONACA. CANISTRO. Lunedì mattina sono state consegnate ufficialmente le chiavi di quella che sarà la caserma della Forestale di Canistro. In una nuova struttura di oltre 300 metri quadri, tra circa un mese, saranno ospitati i quattro agenti che a oggi sono collocati in un ufficio di Civitella Roveto, in affitto. Alla consegna della caserma, sita in località Colle Sant’Angelo, ha partecipato anche il sindaco Antonio Di Paolo, insieme al tecnico comunale Massimo Iafolla. «L’amministrazione in questi mesi ha lavorato a stretto contatto con il provveditorato, per arrivare quanto prima all’utilizzo della struttura», commenta il primo cittadino, «in paese da molti anni non abbiamo i vigili urbani e non abbiamo nemmeno la caserma dei carabinieri, che si trova a Civitella. Per questo l’arrivo degli agenti della Forestale non può che essere positivo per Canistro. Sicuramente sarà anche una ricchezza per l’economia locale» conclude, «ci sarà per certo la possibilità di creare qualche posto di lavoro, che graviterà intorno alla struttura». La caserma, trasferita dal provveditorato delle opere pubbliche, al demanio, avrà la competenza dei territori di Canistro, Civitella, Capistrello e Castellafiume.