AVEZZANO. ARRESTATI DUE STRANIERI CON MEZZO CHILO DI COCAINA

AVEZZANO. Nella giornata di ieri sono stati tratti in arresto due soggetti di nazionalità marocchina, Adraoui Bouzekri di 32 anni e Kharsas Morad di 34, sorpresi con oltre mezzo kilo di cocaina nella propria autovettura. Durante un servizio di perlustrazione tra Avezzano e Celano, i finanzieri hanno avvistato tre stranieri, noti per fatti legati agli stupefacenti, mentre armeggiavano nel bagagliaio di un'autovettura. I tre, alla vista dei militari, hanno tentato una disperata fuga. Bouzekri e Kharsas sono stati bloccati e tratti in arresto. Il terzo, fuggitivo, è stato comunque identificato in Jabani Tarik di 26 anni. La perquisizione del mezzo ha portato al ritrovamento di 530 grammi di cocaina e 15 grammi di sostanza da taglio, accuratamente occultati all'interno del bagagliaio dell'auto.

I due stranieri, che vivono e si sostentano in Italia esclusivamente con i proventi del traffico di sostanze stupefacenti, sono stati associati al carcere di San Nicola a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.